В 15:00 явка на выборах в Самарской области составила 49,23%

Вчера, 17:15

Как сообщает региональная избирательная комиссия, в Самарской области явка избирателей на выборах президента РФ 18 марта по состоянию на 15:00 составляет 49,23%. Всего проголосовало 1,19 миллиона избирателей.

По Самаре явка составила 42,11%. Наибольшую активность по-прежнему демонстрируют Красноармейский 74,97% и Пестравский 74,92% районы. Самая низкая явка пока у Самарского 39,74% и Кировского 40,02% районов Самары.

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В 15:00 явка на выборах в Самарской области составила 49,23%
Это заметно выше, чем в 2012 году.
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