Вчера, 22:53
Директор национального парка "Самарская Лука" Александр Губернаторов написал заявление об увольнении. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
"Александр Губернаторов, увольнения которого я ранее пообещал добиться, написал заявление об уходе. Это не отменяет уголовно-правовых и иных вопросов к нему".
Депутат инициировал проверку деятельности руководства национального парка на коррупционную составляющую. По словам Александра Хинштейна, надзорными и правоохранительными органами была вскрыта масса коррупционных нарушений и злоупотреблений, совершенных в т. ч. лично директором нацпарка.
В конце июля стало известно, что дома у Александра Губернаторова и в администрации нацпарка прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества должностных лиц "Самарской Луки".
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