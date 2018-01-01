Директор национального парка "Самарская Лука" Александр Губернаторов написал заявление об увольнении. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Александр Губернаторов, увольнения которого я ранее пообещал добиться, написал заявление об уходе. Это не отменяет уголовно-правовых и иных вопросов к нему".

Депутат инициировал проверку деятельности руководства национального парка на коррупционную составляющую. По словам Александра Хинштейна, надзорными и правоохранительными органами была вскрыта масса коррупционных нарушений и злоупотреблений, совершенных в т. ч. лично директором нацпарка.

В конце июля стало известно, что дома у Александра Губернаторова и в администрации нацпарка прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества должностных лиц "Самарской Луки".