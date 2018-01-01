Дискуссия по поводу открытого письма Дмитрия Сивиркина протоиерею Андрею Федосову из с.Красноармейское, выразившим в своем видеоблоге «Киберпоп» уважение ("респект") Владимиру Ульянову (Ленину), набирает обороты. Отдельные публикации вышли на портале общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» (П.Мультатули «Илиодор Гапонович») и на сайте телеканала «Царьград» (М.Смолин «Распропагандированный поп»). Опубликован и ответ о. Андрея Федосова на письмо Дмитрия Сивиркина. Подробный разбор этого ответа и самой сути дискуссии вышел на канале иерея Георгия Максимова.

Об авторе:

Священник Георгий (Максимов Юрий Валерьевич) родился в Москве в 1979 году.В 1996 году окончил Московскую Международную Киношколу №1318.

В 2001 году окончил Российский Православный Университет им. ап. Иоанна Богослова (диплом по специальности "религиоведение.

В 2009 году защитил диссертацию в Православном Свято-Тихоновском Гуманитарном Университете, присвоена степень кандидата богословия.

С 2002 по 2012 гг. преподаватель Московской Духовной Семинарии, с 2012 г. по настоящее время преподаватель Сретенской Духовной Семинарии.

22 мая 2010 г. рукоположен в сан диакона.

6 января 2015 г. рукоположен в сан иерея. Клирик Московской епархии.

Член Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви. Руководитель сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела. Ответственный за миссионерскую и катехизаторскую работу Северного викариатства г. Москвы.

Автор более 30 книг и брошюр, а также около 200 статей. Участник ряда международных конференций.Женат, отец двоих детей.