Фамилия Махлай появилась в списке "контактеров" бриатнских властей.

Издание «Аргументы недели» сообщило, что в распоряжении его редакции оказался документ с перечнем ключевых фигур, с которыми контактируют британские власти. Согласно «АН», данный список находится на правительственном сервере Соединенного Королевства. Документ имеет множество разделов и охватывает все мало-мальски значимые сферы публичной жизни – от спорта до военного дела. В списке богатейших людей («Richlist») немало и российских фамилий. Особенно интересной в свете всех внешнеполитических событий последних лет выглядит одна – Махлай.

Владимир Махлай в советское время был директором «Тольяттиазота», одного из крупнейших предприятий отечественной химической отрасли. В эпоху приватизации он не терял времени зря и в ходе достаточно мутного процесса прибрал к рукам большую часть акций химкомбината. Но и этого ему показалось мало – он начал активно искать способы продажи продукции ТОАЗа за рубеж. Это в конце концов привело к бегству Махлая из России в 2005 г. после возбуждения против него уголовного дела по фактам мошенничества и уклонения от уплаты налогов. Осел он как раз Великобритании, где всегда рады беглым олигархам из России, покупающим дорогую недвижимость на неуплаченные на родине налоги. Естественно, на Туманном Альбионе он был признан «политическим беженцем». Очевидно, желанный статус достался Владимиру Николаевичу не просто так – по всей видимости, ему пришлось пообещать британским властям помочь своими связями и влиянием в России, чтобы избежать экстрадиции.

Внимание английского правительства к Махлаю понятно – даже после отъезда из России Владимир Николаевич сохранил контроль над ТОАЗом и пост председателя совета директоров предприятия, пока в 2011 г. его не сменил сын Сергей. Но по сей день Владимир Махлай остается одним из фактических владельцев «Тольяттиазота». То есть, стратегически важный для России химкомбинат уже долгие годы находится под контролем недружественного нашей стране британского правительства. Имя Владимира Махлая, фигурирующее в списке лиц, находящихся под влиянием британского правительства, это в полной мере подтверждает.

С приходом Сергея Махлая к руководству ТОАЗом ситуация не поменялась. Из России он уехал в США более 20 лет назад и получил американское гражданство. Что особенно любопытно, после отъезда Махлай-младший не раз менял имя – то на Serge Makligh, то на George Mack. И, по данным многих журналистов-расследователей, это не просто так: как писала газета «Версия», есть серьезные основания предполагать, что еще в 2006 г. Махлай-Makligh-Mack был завербован американскими спецслужбами. Куратором Махлая, по данным прессы, стал кадровый офицер Центрального разведывательного управления США Алан Спиритус. Сотрудничество Спиритуса и Махлая, по сообщениям журналистов, могло быть действительно взаимовыгодным – первый мог гарантировать стабильные поставки на американский рынок стратегически важного сырья – аммиака, а второй мог совершенно спокойно не платить в США никаких налогов со своих гигантских доходов, которые аккумулировал на счетах подконтрольных фирм, зарегистрированных на Карибских островах.

Подход Сергея Махлая к работе оказался как две капли воды похож на методы Владимира Николаевича: использование схем трансфертного ценообразования для ухода от налогов и вывода прибыли на счета в заграничных офшорных юрисдикциях. Налоговые «подвиги» Махлаев, однако, не остались без внимания российских властей. За 2009-2011 гг. (когда заводом руководил еще Владимир Николаевич) ТОАЗу доначислили 1,6 млрд руб. налогов, недоплаченных им в результате использования незаконной схемы продажи продукции через швейцарский офшор Nitrochem. Разумеется, все решения оспаривались в судах, но все инстанции вплоть до Верховного суда РФ подтвердили законность доначислений. В картотеке Арбитражного суда Самарской области в данный момент находится несколько аналогичных налоговых дел на общую сумму в 1,5 млрд руб. за 2012-2013 гг. По трем из них на общую сумму в 900 млн руб. уже были вынесены решения в пользу налоговиков.

Оба Махлая вместе с еще тремя сообщниками в данный момент проходят в качестве обвиняемых по уголовному делу, рассматриваемому Комсомольским районным судом Тольятти. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом в конце 2012 г. по факту хищения 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» в 2008–2011 гг. путем продажи основной продукции завода – аммиака и карбамида – по заниженным ценам офшору Nitrochem Distribution, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, распределялась между обвиняемыми – совладельцами Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, директором Nitrochem Беатом Рупрехтом-Ведемайером, владельцем холдинга Ameropa AG (в который Nitrochem входит) Андреасом Циви. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США. Еще одна важная деталь: Майкл Спиритус, сын того самого Алана Спиритуса, которого СМИ называют куратором Сергея Махлая от ЦРУ, работает финансовым директором Ameropa.

Вырисовывается вполне четкая картина: Махлаи, в России обвиняемые в финансовых преступлениях на десятки миллиардов рублей, фактически отдали на откуп западным разведкам крупнейшее российское предприятие, имеющее стратегическое значение. Взамен они получают защиту от экстрадиции и возможность не возвращать похищенное. Не пора ли вернуть беглых олигархов если уж не из Лондона в Москву, то хотя бы с небес на землю?

Источник: TLTgorod