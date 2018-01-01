Об этом сообщает Федерация профсоюзов Самарской области и "Самарская газета". Павел Ожередов родился 22 марта 1951 года. Окончил Куйбышевский авиационный институт. Прошел путь от техника-электрика по оборудованию на Куйбышевском авиационном заводе до заместителя генерального директора по кадрам Куйбышевского авиационно-производственного Объединения. В марте 2000 года его избрали председателем Самарской областной организации профсоюза трудящихся авиационной промышленности.

Председателем Федерации профсоюзов Самарской области Павла Ожередова избрали 23 сентября 2010 года. Он скоропостижно скончался в среду, 25 сентября.

Свои соболезнования по этому поводу выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

«От себя лично и от лица правительства Самарской области выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Павла Григорьевича Ожередова – председателя областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области».

Это невосполнимая потеря для всей губернии. Павел Григорьевич – истинный профессионал, мудрый руководитель, честный, порядочный человек.

Его многолетний труд, способствующий развитию авиационно-космической отрасли, заслуживает самой высокой оценки и признания.

Трудно переоценить вклад Павла Григорьевича в регулирование социально-трудовых отношений, правовую защиту граждан, социально-экономическое развитие Самарской области.

Деятельность Павла Григорьевича – пример высочайшего мастерства, ответственности и искренней заботы о людях.

Больно и горько, когда уходят из жизни близкие нам люди. Без сомнений, каждый, кто знал Павла Григорьевича, в эти дни переживает боль утраты.

Светлая память о Павле Григорьевиче, глубоко уважаемом, дорогом и многозначащем для каждого из нас человеке, навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими».