В среду, 28 марта, на 81 году жизни скончался бывший первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС, член президиума ЦК КПРФ, экс-депутат Госдумы Валентин Романов.

Прощание с Валентином Романовым состоится 30 марта в самарском музее Алабина. Похоронен он будет на кладбище "Лесное" в Новокуйбышевске.

Соболезнования в связи с кончиной Валентина Романова от имени правительства Самарской области и от себя лично выразил глава региона Дмитрий Азаров.

"Для жителей Самарской области уход из жизни этого замечательного человека большая потеря...

Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами мы скорбим о постигшей нас утрате. Светлая память о Валентине Степановиче Романове, великом труженике, истинном патриоте нашей страны навсегда останется в наших сердцах".

Биография Валентина Романова

Родился 29 октября 1937 года в городе Валдае Новгородской области в крестьянской семье.

После окончания средней школы поступил в Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина, который окончил в 1961 году по специальности инженер-металлург.

В 1974 году окончил ВПШ при ЦК КПСС. Кандидат исторических наук.

Трудовую деятельность начал в 1961 году после окончания института: по распределению был направлен в город Новокуйбышевск, где проработал 18 лет.В 1961 году вступил в КПСС.

Работал мастером монтажного управления треста «Нефтехиммонтаж». Избирался секретарем парткома строительно-монтажного треста № 25, работал инструктором промышленно-транспортного отдела Новокуйбышевского горкома КПСС.

В 1970 году был избран председателем Новокуйбышевского горисполкома, в 1975 году - первым секретарем Новокуйбышевского райкома КПСС.

В 1978 году был избран первым секретарем Новокуйбышевского горкома КПСС. В течение 19 лет был депутатом Куйбышевского областного Совета народных депутатов, в течение 11 лет - депутатом Новокуйбышевского городского Совета народных депутатов.

В 1982 году был избран заместителем председателя Куйбышевского облисполкома, курировал вопросы энергетики, газификации, связи и бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, легкой и местной промышленности.

С 26 октября 1990 по август 1991 год занимал должность первого секретаря Куйбышевского обкома КПСС (был избран на альтернативной основе).

После августа 1991 года в течение трёх месяцев был безработным.

С ноября 1991 года занимал должность начальника отдела капитального строительства Объединённой энергосистемы Волгоэнерго(Самара).

15 августа 1992 года возглавил вновь образованное Объединение коммунистов Самарской области, которое в феврале 1993 г. преобразовалось в Самарскую областную организацию КПРФ.

В 1993 году был избран первым секретарем Самарского обкома КПРФ и членом ЦИК КПРФ, с 1995 года - членом ЦК КПРФ.

С апреля 1997 года по настоящее время член Президиума ЦК КПРФ.

С 2004 года возглавляет Кадровую комиссию при Президиуме ЦК КПРФ.

В апреле 2008 года ушёл с поста первого секретаря Самарского обкома КПРФ.

В 1995 году был избран депутатом Государственной Думы ФС РФ второго созыва по Новокуйбышевскому округу №151.

Депутат Государственной Думы РФ второго (1995-1999),третьего (1999-2003), четвёртого (2003-2007), пятого созывов (2007-2011) и шестого созывов (с 2011), член фракции Коммунистической партии Российской Федерации, член Комитета по энергетике.