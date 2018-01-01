Умер Георгий Мирзоев - бывший главный конструктор АвтоВАЗа, автор "Нивы" и "восьмерки"

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Георгий Константинович Мирзоев — советский конструктор автомобилей, главный конструктор ВАЗа с 1976 по 1998 годы.

Родился 16 апреля 1933 года в Тбилиси.

В 1956 году Московский автомеханический институт (МАМИ), направлен на Ульяновский автозавод.

В июне 1976 года приказом по Минавтопрому № 246-лс от 02.06.1976 назначен главным конструктором Волжского автозавода.

Под началом Мирзоева на Волжском автозаводе выпущены автомобили ВАЗ-2121 Нива, «пятое» и «восьмое» семейства, «десятка», «Ока», ВАЗ-2123 (ныне известная как «Шевроле Нива»), начаты проекты «Калина» и «Приора». По его инициативе в моделях применён электронный впрыск топлива и в России впервые появился массовый автомобиль с передним приводом.

После ухода с поста главного конструктора Мирзоев с группой единомышленников создал автомобиль на топливных элементах, преподавал в Тольяттинском государственном университете.

Последние годы жил в Москве.

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