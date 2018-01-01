В День России улица Куйбышева вновь станет пешеходной. Все музеи города можно будет посетить бесплатно.

Гвоздем концертной программы в День России станет украинская группа "Artik & Asti". Группа известна своии откровенными композициями. Наибольшей популярностью пользовался клип на песню "Тебе все можно", выполненный в духе фильма "50 оттенков серого" - свыше 10 миллионов просмотров на Youtube.

Начнется развлекательная программа Дня России в 10.00.

Вечером, с 18.30 до 23.00, состоится концерт "Мое время - в моей стране".

Выступлением самарцев и гостей города порадуют самые популярные молодежные группы региона: "Fruit Box", "Пинта Кофе", "Мадам Брошкина", "Экватор", квартет саксофонистов "Наши люди", барабанное шоу "Лауд-стрит-герлз", Мария Дементьева и электро-фолк проект "Незабава", танцевальное измерение "Династия", группа "Музыкальный центр "Автоклуб", а также чемпион мира по игре на баяне Дмитрий Храмков.