Участок Московского шоссе, реконструированный ООО «Самаратрансстрой» (СТС) за 6,6 млрд руб., начали ремонтировать! Об этом пишет „Ъ-Волга“:

Рабочие снимают верхний слой асфальта, чтобы устранить колейность, образовавшуюся после дорогостоящей реконструкции. Однако, кто именно ведет работы, остается не ясным. Источник в областном правительстве рассказал, что работы ведутся подрядчиком в рамках гарантийных обязательств, но директор СТС Сергей Сурков утверждает, что это не так.

24 мая ООО «Самаратрансстрой» начало работы по гарантийному ремонту Московского шоссе, сообщил источник в правительстве Самарской области. В рамках гарантийных обязательств подрядчик должен устранить колею, образовавшуюся из-за некачественных работ.

Реконструкция Московского шоссе проводится в городе с 2015 года. Подрядчиком выступает ООО «Самаратрансстрой». Стоимость ремонта составила 6,6 млрд руб. Эта же компания вела работы на другой части главной магистрали города (от ул. Мичурина до пр. Кирова) на общую сумму 1,7 млрд руб.