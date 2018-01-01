10 июня в новокуйбышевском Дворце Культуры состоялся концерт, участниками которого стали преподаватели и воспитанники Детской музыкальной академии стран СНГ и Балтии под патронатом народного артиста России Юрия Башмета.

Детская музыкальная академия под патронажем Юрия Башмета — это проект, который включает мастер-классы, уроки и лекций для одаренных детей от ведущих деятелей музыкального искусства, а также совместные выступления известных артистов современности и участников Академии.

Во время концерта в этом году юным дарованиям представилась возможность выступить с мэтрами эстрады — камерным ансамблем «Солисты Москвы» и насладиться выступлением самого Юрия Башмета.Участники IX Академии – 80 талантливых молодых пианистов, скрипачей, виолончелистов, флейтистов саксофонистов и гитаристов из 12 стран СНГ и Балтии.

Ровно половина ребят – юные дарования из Самарской области: Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьска, Похвистнево, Чапаевска и Алексеевского района.

В 2019 году Академия проходит с 5 по 11 июня. В течение недели подающие надежды музыканты перенимали опыт у выдающихся музыкантов, среди которых ведущие преподаватели Московской государственной консерватории имени Чайковского: Евгений Румянцев, Татьяна Балашова, Александр Тростянский, Елена Попкова, а также специальный гость — флейтист, лауреат международных конкурсов из Великобритании Гаррет МакЛернон.

В завершении вечера Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил маэстро, преподавателей, организаторов и меценатов Академии и напомнил, что следующий год для Академии — юбилейный и поинтересовался у ее художественного руководителя пожеланиями относительно программы праздничных мероприятий.

Юрий Башмет поблагодарил Дмитрия Азарова за внимание к Академии, а также попросил оказать содействие в благоустройстве территории, прилегающей к детской музыкальной школе имен Юрия Башмета, которая располагается в Новокуйбышевске:

«Я хочу Дмитрия Игоревича поблагодарить за внимание, за участие. Я думаю, к юбилею было бы неплохо благоустроить внутренний двор школы. Это будет отличным подарком, сквер станет центром притяжения для всего города».

Дмитрий Азаров отметил, что вопрос с благоустройством внутреннего дворика школы будет решен к проведению следующей Академии.