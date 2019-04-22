Убыль населения в Самарской области - 23 тысячи за 2 года
Сегодня, 18:00
Сегодня РИА "Новости" выпустило демографический рейтинг регионов России. Он опирается на данные Росстата.
Самарская область не входит в число лидеро или антилидеров рейтинга. Регион занимает 41 место в списке.
Однако, общие негативные тенденции находят свое отражение и в Самарской области.
Так, естественная убыль населения в регионе за 2016-18 годы составила 23,41 тысячу человек. Это составило -0,72% - население в регионе продолжает убывать.
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Данные опубликованы Росстатом.
Татьяне Золотовой дали 2 года и 5 месяцев колонии.