Сегодня РИА "Новости" выпустило демографический рейтинг регионов России. Он опирается на данные Росстата.

Самарская область не входит в число лидеро или антилидеров рейтинга. Регион занимает 41 место в списке.

Однако, общие негативные тенденции находят свое отражение и в Самарской области.

Так, естественная убыль населения в регионе за 2016-18 годы составила 23,41 тысячу человек. Это составило -0,72% - население в регионе продолжает убывать.