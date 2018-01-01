Вчера, 11:50
В Самаре начался конкурс на разработку памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову.
В конкурсе участвует шесть скульпторов. Победителя выберут жюри и жители Металлурга, как сообщает пресс-служба администрации города.
Модели памятника представят 7 июля - к 110-му дню рождения Мочалова.
У жителей будут только сутки, чтобы отдать свой голос за ту или иную работу.
На изготовление памятника власти Самары выделили более 7 миллионов рублей.
Установят памятник в сквере ДК "Металлург", территорию которого благоустроят по программе "Комфортная среда".
Открытие памятника пройдет в День города.
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