В Самаре начался конкурс на разработку памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову.

В конкурсе участвует шесть скульпторов. Победителя выберут жюри и жители Металлурга, как сообщает пресс-служба администрации города.

Модели памятника представят 7 июля - к 110-му дню рождения Мочалова.

У жителей будут только сутки, чтобы отдать свой голос за ту или иную работу.

На изготовление памятника власти Самары выделили более 7 миллионов рублей.

Установят памятник в сквере ДК "Металлург", территорию которого благоустроят по программе "Комфортная среда".

Открытие памятника пройдет в День города.