У ДК "Металлург" поставят памятник Павлу Мочалову

Вчера, 11:50

В Самаре начался конкурс на разработку памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову.

В конкурсе участвует шесть скульпторов. Победителя выберут жюри и жители Металлурга, как сообщает пресс-служба администрации города.

Модели памятника представят 7 июля - к 110-му дню рождения Мочалова.

У жителей будут только сутки, чтобы отдать свой голос за ту или иную работу.

На изготовление памятника власти Самары выделили более 7 миллионов рублей.

Установят памятник в сквере ДК "Металлург", территорию которого благоустроят по программе "Комфортная среда".

Открытие памятника пройдет в День города.

ТАКЖЕ
в рубрике

По Самаре прошел детский крестный ход

В Самаре прекратили травить ВИЧ-больных "Ставудином"

Финал Кубка России по футболу важней "Последнего звонка"

В области стоит рекордная жара

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Пока и.о. Правительство области возглавил Виктор Кудряшов
Друг губернатора.
Дело "ТольяттиАзот" близится к закономерному финалу
Адвокаты подсудимых продолжают затягивать процесс.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру 
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.