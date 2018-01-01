Три дома в Кировском подключат к теплу сегодня. Это последние
25 января 2019, 11:52
В Самаре после аварии на тепломагистрали не подключенными к отоплению осталось три дома в Кировском районе, в них живет 60 человек.
Пресс-служба мэрии Самары:
"Сегодня включат. Есть точечные обращения по отдельным квартирам, в течение двух дней УК должны провести регулировку на внутридомовых коммуникациях".
Авария произошла 22 января. Ее ликвидация продолжалась более двух суток. Без тепла оказался район с общим населением около 80 000 человек.
Иллюстрация: Владимир Пермяков
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