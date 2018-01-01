В Самаре после аварии на тепломагистрали не подключенными к отоплению осталось три дома в Кировском районе, в них живет 60 человек.

Пресс-служба мэрии Самары:

"Сегодня включат. Есть точечные обращения по отдельным квартирам, в течение двух дней УК должны провести регулировку на внутридомовых коммуникациях".

Авария произошла 22 января. Ее ликвидация продолжалась более двух суток. Без тепла оказался район с общим населением около 80 000 человек.

Иллюстрация: Владимир Пермяков