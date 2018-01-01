Три человека погибли в аварии на М-5

Сегодня, 09:56

По предварительной версии Госавтоинспекции, в 14:50 на 1098 км трассы 38-летний водитель грузовика Mercedes, ехавший из Уфы в направлении Самары, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и врезался во встречный грузовой автомобиль Volvo под управлением 57-летнего водителя. После удара грузовиков, произошло столкновение с ВАЗ-21140 под управлением 38-летнего мужчины. Каким образом он попал в ДТП, пока точно не известно.

В результате аварии водители Mercedes и "четырнадцатой", а также 13-летняя девочка, находившаяся в легковушке, от полученных травм скончались на месте. Водитель автомобиля Volvo и пассажирку ВАЗ-21140 доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Из-за аварии было затруднено движение на этом участке М-5.

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