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Учредителем хоккейного клуба «Лада» по итогам сезона «ВХЛ - Кубка Шелкового пути» 2018/19 было принято решение отправить в отставку тренерский штаб в полном составе.

Руководство благодарит Анатолия Емелина, Аркадия Андреева, Александра Нестерова, Дмитрия Курошина и Сергея Медведева за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.