Тренерский штаб ХК "Лада" отправлен в отставку

30 марта 2019, 16:06

На сайте клуба размещена скупая информация:

Учредителем хоккейного клуба «Лада» по итогам сезона «ВХЛ - Кубка Шелкового пути» 2018/19 было принято решение отправить в отставку тренерский штаб в полном составе.

Руководство благодарит Анатолия Емелина, Аркадия Андреева, Александра Нестерова, Дмитрия Курошина и Сергея Медведева за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

ТАКЖЕ
в рубрике

Заброшенный стадион "Заря" отдали Политеху

Александр Емельяненко проведет следующий бой в Самаре

Покорили "Енисей"!

"Крылья" сыграли вничью с "Локомотивом" - 2:2

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Никакого "самарского метеорита" не было
МЧС провело проверку.
Прорыв, "обезводивший" Управу и Крутые Ключи, ликвидируют в ближайшие часы
Об этом заявили представители СКС.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру 
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.