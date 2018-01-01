В Самарской области уволили трех полицейских, скрывших доходы. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

"Инспектор ДПС ГИБДД ООР ГУ МВД России по Самарской области при представлении сведений о доходах и имуществе за 2017 год не сообщил о своем лицевом счете в банке, - рассказали в Генпрокуратуре. - При проверке выяснилось, что поступившие в течение года на этот счет 5,8 миллиона рублей на 3,8 миллиона рублей превышают общий доход инспектора и его супруги за три года".

В прокуратуре сообщили, что другой инспектор ДПС скрыл 8,6 миллиона рублей. Эти миллионы поступили на счет его супруги. Сумма оказалась в три раза больше, чем задекларированный за три года доход семьи.

При прокурорской проверке выяснилось, что скрывал деньги семьи и заместитель начальника отдела по вопросам трудовой миграции регионального управления МВД.

"Он не сообщил о перечисленных на счет супруги 7,3 миллиона рублей, - рассказали в ведомстве. - Эта сумма больше трехлетнего совокупного дохода семьи почти на 3,5 миллиона рублей".

Облпрокуратура внесла представление об устранении нарушений закона о противодействии коррупции начальнику главного управления МВД России по Самарской области. Полицейских уволили в связи с утратой доверия.