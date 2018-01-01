Компании согласовали строительство 45-этажного здания в Самаре. Об этом пишет "Самарское Обозрение".

«Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство 45-этажного жилого дома в рамках третьей очереди реализации проекта многофункционального жилого комплекса в Октябрьском районе города Самары. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение», — сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы РФ.

Речь идет о жилом комплекс в границах Московского шоссе, улицы Энтузиастов, проспекта Карла Маркса, улицы Ивана Булкина, рядом с центральным автовокзалом. Согласно сообщению Главгосэкпертизы, в здании запланировано 546 квартир общей площадью 17 тыс. кв. м. Квартиры будут обустроены с 4 по 22 и с 24 по 43 этажи. На 1 и 2 этажах запроектированы нежилые административные и технические помещения. 3, 23, 44, 45 этажи являются техническими.

В подземной двухуровневой автостоянке, общая вместимость которой составляет 293 машиноместа, для людей с ограниченными физическими возможностями будет выделено 60, в том числе 20 — для инвалидов-колясочников.

Напомним, ранее «Великран-Инвест», подконтрольный создателю группы «Трансгруз» Эдуарду Волкову, нарушил конструкцию фундамента здания и отступил от заявленного ранее проекта в отношении глубины залегания фундамента. Разрешение компании выдавалось на 27 этажей. По мнению экспертов «СО», такие изменения скорее всего могли сделать в расчёте на строительство гораздо более высокого здания, чем предполагалась по одобренному городской администрацией проекту. В пользу такой версии говорило и то, что в самой группе «Трансгруз» не скрывали своих планов возвести на площадке 45-этажный дом.