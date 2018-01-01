Несмотря на демагогические заявления о современной градостроительной политике и комфортной среде, мэрия Самары продолжает уродовать город. Как пишет "Коммерсант" мэрия согласовала компании"Трансгруз"очередную площадку для точечной высотной застройки.

Мэрия Самары согласовала ООО «Трансгруз» отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для проекта «120 квартал» в Ленинском районе, так что высота жилого комплекса сможет достигать 60,4 м. Эксперты отмечают, что застройщик никак не обосновал необходимость очередной высотки в центре города и новое строительство не обеспечено необходимой социальной инфраструктурой — школами, детскими садами, а также парковками.

Администрация Самары согласовала ООО «Трансгруз» отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Ленинском районе Самары. Компания построит жилые дома предельной высоты 60,4 м на земельном участке площадью 14 045 кв. м в границах улиц Ленинской, Маяковского и Братьев Коростелевых. Заключение по результатам публичных слушаний опубликовано на сайте администрации 22 февраля.

Публичные слушания проходили с 25 января по 14 февраля 2018 года в форме сбора мнений, предложений и замечаний жителей. Выразили ли жители города свою позицию по данному вопросу, в опубликованных материалах не сообщается.