Никакой мистики. Просто 13 мая, на улице Ставропольской в Самаре сошел с рельс трамвай 13-го маршрута, сообщают очевидцы и Volga News.

По словам одного из пассажиров, трамвай, ехавший в сторону города, сразу после пересечения с пр. Кирова сошел с рельс и врезался в металлическое ограждение, полностью смяв несколько его секций.

Оба вагона трамвая были заполнены, но по предварительным данным обошлось без пострадавших.