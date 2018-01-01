Трамвай сошел с рельсов и снес дорожное ограждение
13 мая 2019, 11:24
Никакой мистики. Просто 13 мая, на улице Ставропольской в Самаре сошел с рельс трамвай 13-го маршрута, сообщают очевидцы и Volga News.
По словам одного из пассажиров, трамвай, ехавший в сторону города, сразу после пересечения с пр. Кирова сошел с рельс и врезался в металлическое ограждение, полностью смяв несколько его секций.
Оба вагона трамвая были заполнены, но по предварительным данным обошлось без пострадавших.
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