В Кемерово, вечером 25 марта начался пожар в ТРК "Зимняя вишня". Возгорание произошло на четвертом этаже, где находится кинотеатр и зона детских аттракционов.

Открытое пламя в торговом центре было ликвидировано только к полуночи. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что пропавшими без вести сейчас числятся 69 человек, из которых 40 детей. Количество погибших, по последним данным, возросло до 37 человек. Это число жертв подтвердил Следственный комитет. По данным оперативного штаба пожаротушения, пострадали еще 43 человека.