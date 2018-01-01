Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации отказала в передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТоАЗ» управляющей организации – АО УК Корпорация «Тольяттиазот». Попытка руководства «Тольяттиазота» сменить управляющую компанию, снять с себя всякую ответственность за управление заводом и перевести управление предприятием в иностранную юрисдикцию была пресечена государством. Об этом сообщило "Российское агентство правовой и судебной информации".

В начале февраля 2018 года ПАО «Тольяттиазот» официально уведомило акционеров о намерении прекратить полномочия ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» и передать бразды правления в руки АО «Управляющая компания «Корпорация «Тольяттиазот». Тогда с предложением заменить управляющую компанию «ТоАЗа» выступил один из его акционеров. Альтернативная организация, которой предлагалось передать обязанности единоличного исполнительного органа, имеет почти идентичное название – АО «УК «Корпорация «Тольяттиазот», но другую юрисдикцию. Интересно, что зарегистрирована она была незадолго до уведомления – в январе 2018 года. Но самое важное, что 100% уставного капитала УК будет контролировать гражданка Франции. В раскрытии информации она позиционируется как Джули Холлард, или если же исходить из специфики французского языка, ее имя должно читаться как Жюли Оллар. В интернете у Холлард-Оллар есть сайт, на котором она позиционирует себя как профессиональный юрист-международник. Эксперты придерживаются мнения о том, что такие изменения – один из способов еще более запутать реальное положение дел и структуру собственности скандального бизнеса Махлаев, вывести как можно больше активов завода за рубеж. При этом постараться уйти от ответственности – француженка в принципе неуязвима для воздействия по линии правоохранительных органов, дополнительно ее будет защищать еще и иностранное гражданство.

В конце апреля 2018 года предложение о передаче функций единоличного исполнительного органа новой управляющей компании одобрили акционеры тольяттинского завода в ходе годового собрания. После документ был направлен в Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, председателем которой является председатель правительства Дмитрий Медведев. Комиссия разослала запросы в ФСБ РФ, МВД России, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития России, Федеральную антимонопольную службу с целью выяснить законность такого рода действий, возможные последствия для самого предприятия и государства. Все государственные структуры дали отрицательные заключения комиссии по ходатайству «ТоАЗа», несомненно учтя сложившуюся на предприятии криминальную обстановку, обвинительный приговор бенефициарным владельцам завода, который вынес Комсомольский районный суд 5 июля 2019 года, а также ужасающее техническое состояние завода, на котором более шести лет не проводились проверки Ростехнадзора.

В итоге комиссия установила, что смена управляющей компании ПАО «Тольяттиазот» на иностранную компанию несет угрозу безопасности Российской Федерации и ее гражданам и на этих основаниях отказала заявителю.

Подобная схема вывода за рубеж активов, принадлежащих отечественным компаниям, давно известна российским правоохранительным органам. Сегодня особое внимание уделяется расследованию преступлений в экономической сфере, любая подобная сделка проходит тщательный контроль со стороны государства. Конечно, Махлаи и их подельники не желают возмещать нанесенный заводу гигантский ущерб и возвращать деньги. Более того, применяя такие серые схемы, они стараются вывести максимальное количество производственных активов в зарубежные офшоры, чтобы в будущем с иностранных управляющих «Тольяттиазота» вообще нечего было спросить. Безусловно, факт сотрудничества владельца «ТоАЗа» - беглого олигарха Сергея Махлая – с ФБР США, не мог остаться незамеченным в данной ситуации. Сергея Махлая (он же Serge Makhlai, George Mack) в Штатах курирует ФБР (Махлай активно пополняет бюджет венчурного фонда на Багамских островах, который создан отставными сотрудниками ФБР).

Кроме того, по данным СМИ, одним из кураторов Сергея Махлая стал кадровый офицер ЦРУ США Алан Спиритус. Сотрудничество Спиритуса и Махлая, по сообщениям прессы, могло быть действительно взаимовыгодным. Первый, со своей стороны, мог гарантировать стабильные поставки на американский рынок стратегически важного сырья – аммиака, а второй – уклоняться в США от уплаты налогов со своих доходов, которые аккумулировал на счетах подконтрольных фирм, зарегистрированных на Карибских островах.

Интересно, что сын Спиритуса Майкл является финансовым директором швейцарского холдинга Ameropa AG, принадлежащего Андреасу Циви, одному из подсудимых по уголовному делу владельцев «Тольяттиазота». Одной из задач Майкла Спиритуса было содействие в нелегальном выводе денежных средств «Тольяттиазота» с использованием иностранных фрахтовых компаний.

Летом 2019 года Комсомольский районный суд Тольятти признал виновными в мошенничестве в составе преступной группы и заочно приговорил к длительным срокам заключения скрывающихся за рубежом совладельцев завода Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора Евгения Королева, а также граждан Швейцарии Циви и Беата Рупрехта. Кроме того, суд обязал подсудимых возместить 87 миллиардов рублей в пользу ТоАЗа и российских миноритарных акционеров компании.

Расследование одного из самых громких уголовных дел последнего времени – дела «Тольяттиазот» - длилось более пяти лет. Были изучены и проверены тысячи документов, опрошено почти 100 свидетелей, материалы уголовного дела, переданного в итоге в суд, насчитывают более 500 томов. При этом представители обвиняемых постоянно пытались сбить с толку общественность, пользуясь методами «черного пиара». Публикации в СМИ кричали о попытке рейдерского захвата, сговоре и давлении на суд. Только высокая квалификация и профессиональные стандарты сотрудников правоохранительных органов России позволили довести это сложное дело до логического завершения в суде первой инстанции – фигуранты получили заслуженное наказание. Самарский областной суд с 21 октября 2019 года продолжил рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на приговор районной инстанции.

По материалам Российского агентства правовой и судебной информации&