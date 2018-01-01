В Самаре раздали премии "Самарская театральная муза". Сложно понять, почему в такой страшный для всей страны день, это мероприятие все-таки состоялось. В морге Кемерово опознавали сгоревших заживо детей, а в Самаре, как ни в чем не бывало, раздавали призы за лучший детский спектакль. В конце вечера самарские артисты показали традиционный веселый капустник.

Ни Виктор Сазонов, ни Елена Лапушкина, ни Сергей Филиппов, выходившие на сцену в этот вечер, "не догадались" почтить память погибших детей. Не было указания, а сами... вот так.

Вся церемония прошла, как ни в чем не бывало, с театральными шутками-прибаутками, и только под конец, выйдя на сцену, чтобы вручить главный приз, актриса Ольга Михайловна Шебуева объявила минуту молчания.

Позже зал поднялся ещё раз - когда почётную Музу за заслуги вручали артисту самарского театра драмы Ивану Ивановичу Морозову.

Другие итоги "Самарской театральной музы".

Лучший спектакль: "Театр теней Офелии" Дениса Бокурадзе и Артема Филипповского по сказке Михаэля Энде. "Офелия" так же получила спецпремию "За лучший актерский ансамбль".

Премия за лучшую мужскую роль в драматическом театре по итогам 2017 года не вручалась.

Лучшая женская роль - Екатерины Серебряковой в спектакле "Шар братьев Монгольфье" Молодежного драматического театра Тольятти.

Алена Шевцова за роль Кати в спектакле Самарского театра драмы "Жанна" получила награду в номинации "Лучшая роль молодой актрисы".

В номинации "Лучшая роль молодого актера" победил Алексей Кондрашев за роль Мас Мона в спектакле "СамАрта" "Пер Гюнт".

Ксения Овчинникова и Вероника Землякова каждая получили по статуетке, как лучшие солистки балета.,

Лучшая работа солиста оперы - партия Аладдина в исполнении Антона Кузенка ("Волшебная лампа Аладдина").

Лучший солист балета — Сергей Гаген.