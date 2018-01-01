"Точка роста" — мобильный студенческий навигатор по актуальным для студентов событиям и мероприятиям. Проект призван объединить всех студентов Самарской области и рассказать им о возможностях, которые сегодня существуют в регионе для молодых людей. В приложении студенты смогут зачекиниться на мероприятиях, а самые активные группы получат призы. Проект будет реализовываться на протяжении длительного времени.

Механизм участия в новом проекте прост и интуитивно понятен. Чтобы воспользоваться мобильным студенческим навигатором, надо скачать мобильное приложение из магазинов приложений AppStore или GooglePlay, зарегистрироваться, указав промо-код своей академической группы. Этот код уже получили все старосты групп.

После регистрации, студенты могут посещать мероприятия, отмеченные в приложении, и там чекиниться. В приложение попадают мероприятия, которые наиболее полезны для региона и позволяют молодым людям проявлять активность. Это субботники "Чистый город", голосование за проекты благоустройства "Комфортная среда", мероприятия к 8 марта и майским праздничным датам. При посещении мероприятий можно будет использовать промо-код студенческой группы. Чем больше отметок с использованием промо-кода - тем выше общий рейтинг академической группы. При этом система предполагает участие не только студентов, но и всех неравнодушных. Друзья и родственники участников при отметке на мероприятиях также могут использовать промо-код той академической группы, которую поддерживают. Кроме того, для таких участников в мобильном приложении предусмотрен особый вид активности, при котором пользователи наравне со студентами могут посоревноваться за призы в конкурсе селфи. Свои фотографии с мероприятий можно выкладывать прямо в мобильном приложении.

В мае 2018 года самые активные академические группы получат призы: за первое место - отдых всей группой в Сочи, за второе - путешествие по городам России, за третье - поездку на съемки игры КВН в Москву. Предусмотрены и персональные поощрения старост-лидеров академических групп в виде планшетов, смартфонов, смарт-часов.

Виталий Филатов, заместитель председателя Совета старост Самарского университета, староста факультета филологии и журналистики:

Я одним из первых загрузил приложение, да и многие ребята с факультета скачали его себе и прошли регистрацию. Исходя из того, что мы знаем о том, как оно работает, могу сказать, что формат должен быть очень удобен и прост в использовании. Думаю, будет резкий рост активности студентов. Причем стимулы очень неплохие. Помимо интересных призов, старосты групп и студентов смогут общаться на общих мероприятиях, предусмотренных «Точкой роста», обмениваться опытом, делиться эмоциями. Ну и, конечно, ребята будут проводить больше времени вместе, занимаясь общим делом.

Организатор конкурса - Совет старост Самарской области при поддержке Совета ректоров Самарской области.

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