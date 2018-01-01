17 октября в Самарском областном суде начинается рассмотрения апелляции пятерых совладельцев и бывших руководителей «Тольяттиазота», осужденных за мошенничество в составе преступной группы – Владимира и Сергея Махлаев, Евгения Королева, Андреаса Циви и Беата Рупрехта. Как сообщает портал ТЛТгород.ру, эти люди были ключевыми действующими лицами в мошеннической схеме, по которой ТоАЗ был связан кабальным договором со швейцарским офшором Nitrochem Distribution AG и в ущерб себе и акционерам продавал ему продукцию по навязанной, заниженной на 30-40% цене. Ущерб от мошеннических действий руководства составил десятки миллиардов рублей. Приговор в этом деле, занимающий 256 страниц - важная веха в экономической истории России, которую можно сравнить разве что с зачисткой от преступных группировок АвтоВАЗа.

Расследование эпохального уголовного дела продолжалось пять лет, его материалы насчитывают свыше 500 томов. Как ни пытались представители обвиняемых сбить общественность с толку эмоциональными доводами о сговорах всех со всеми с целью рейдерского захвата предприятия, против очевидных фактов, подтверждающих преступные действия Махлаев и их иностранных партнеров, аргументов не нашлось. А факты таковы, что правоохранители успешно справились с расследованием невиданных масштабов трансграничной аферы, несмотря на все противодействие и давление со стороны осужденных, с которыми им приходилось сталкиваться.

Один из важнейших фактов в деле – взаимозависимость между ТоАЗом и Nitrochem – был доказан и многократно подтвержден судами всех инстанций в ходе разбирательств по налогам, даже не связанных напрямую с уголовным расследованием. Это подтверждено также и многочисленными свидетельскими показаниями, и документальными доказательствами, включая электронную переписку. Именно эта аффилированность подтверждает наличие сговора на хищение денежных средств «Тольяттиазота».

Другой ключевой факт – применение нерыночных цен при продаже продукции ТоАЗа Nitrochem – был доказан не только результатами нескольких независимых экспертиз, но и данными, полученными по запросам российских государственных органам от фискальных органов различных стран, резиденты которых покупали через Nitrochem продукцию ТоАЗа, а также многочисленными свидетельскими показаниями, документами и электронной перепиской осужденных.

В этом свете довольно смехотворным выглядит довод адвокатов защиты о том, что завод принадлежит Махлаям, а значит и вся его продукция принадлежит Махлаям, то есть украсть они ее сами у себя никак не могли. Вообще-то ПАО «Тольяттиазот» является акционерным обществом, и помимо Махлаев у него есть и другие акционеры, которые имеют право на часть имущества общества и получение дивидендов. Но дело в том, что прибыль от неравноправной торговли с Nitrochem, по сути, не поступала в распоряжение завода – и ТоАЗ, и Nitrochem имели счета в «Тольяттихимбанке», на 100% принадлежащем Сергею Махлаю. То есть, вся прибыль поступала в распоряжение членов преступной группы, которые дальше делали с ней все, что хотели – выплачивали себе в виде вознаграждений, выдавали ТоАЗу его же деньги в виде кредитов под проценты, и так далее. Все это не имеет ничего общего с интересами ПАО «Тольяттиазот».

Одним словом, все утверждения защиты о заговорах вокруг «Тольяттиазота» не имеют под собой оснований. Расследование уголовного дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение утверждал замгенпрокурора Виктор Гринь. Едва ли кто-то теперь поверит в то, что руководство СК сговорилось с прокуратурой, судами всех инстанций и фискальными органами иностранных государств, чтобы отобрать собственность у ведущих кристально честный и прозрачный бизнес политических беженцев Махлаев.

По материалам портала ТЛТгород.ру