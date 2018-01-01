На совещании в правительстве Самарской области 9 сентября тяжелейшая экологическая обстановка в Тольятти была самым острым вопросом повестки. Губернатор Дмитрий Азаров раскритиковал главу администрации автомобильной столицы Сергея Анташева за отсутствие контроля над ситуацией. 5 сентября жители города в очередной раз пожаловались, что дышать им нечем – в воздухе снова висит резкий запах аммиака. Очевидное без всяких тестов превышение концентрации ядовитого вещества было подтверждено химическими анализами, проведенными приволжским УГМС. Источник загрязнения не нужно искать долго – это огромный химкомбинат «Тольяттиазот», крупнейший производитель аммиака в мире, некогда гордость региона, а в последние десятилетия – его главная экологическая беда. Об этом пишут журналситы портала ТЛТгород.ру. Полностью оценить ее масштабы сегодня не представляется возможным – государственная система мониторинга отслеживает выбросы 23 опасных веществ в атмосферу, в то время как ТоАЗ выбрасывает 91. Для сравнения: «Куйбышевазот» - 45, а АвтоВАЗ – 46.

В последние месяцы ТоАЗ присутствовал в заголовках СМИ по всей стране благодаря резонансному судебному процессу, в ходе которого скрывающиеся за рубежом основные владельцы завода – Владимир и Сергей Махлаи, а также их швейцарский партнер Андреас Циви – были признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной преступной группой и получили заочно 8,5-9 лет лишения свободы. Их также обязали вернуть выведенные с завода преступным путем 77 млрд руб.

Масштабы финансовых преступлений на ТоАЗе сразу дают понять, почему воздухом в Тольятти дышать нельзя, и почему скрывающихся в Европе и США Махлаев это не слишком волнует. Экология на ТоАЗе давно финансировалась по остаточному принципу, и после удовлетворения аппетитов жителей Швейцарии и Великобритании оставалось обычно немного. Так, расходы ТоАЗа на экологию в 2010 году составили смехотворные для огромного завода 19 млн рублей. В 2011 году даже эта сумма была признана непосильной ношей и была урезана до 12 млн рублей. Это при том, что по итогам 2011 года завод получил прибыль в 7,2 млрд руб. В отчете за 2012 год упоминания о расходах на экологию отсутствует, сказано лишь, что руководство ТоАЗа уделяет вопросам природоохранной деятельности «большое внимание». Поэтому в 2019 году в воздухе Тольятти вновь висит тяжелый запах аммиака.

В конце 2011 года Управление Росприроднадзора по Самарской области провело проверку ОАО «Тольяттиазот», о чем был составлен соответствующий акт, а сам завод получил ряд предписаний. Комиссия Росприроднадзора выявила нарушения требований природоохранного законодательства РФ. Так, только в январе 2011 года предприятие выбросило 32 тонны (!) загрязняющих веществ в атмосферу сверх установленного лимита. Кроме того, «Тольяттиазот» нарушил ряд статей ФЗ «Об отходах производства и потребления». Во время проверки госинспекторы Управления выявили факт несанкционированного размещения 20 тонн отходов известняка и доломита.

По итогам проверки Росприроднадзор сообщил, что ТоАЗ также не соблюдает условия использования водного объекта. Анализ выявил, что сброс сточных вод с очистных сооружений завода на насосную станцию, с последующим попаданием их в Волгу, осуществляется со значительным превышением допустимых концентраций: нитрат-ионов - в 1,6 раз, железа - в 1,9 раз, медь - в 6 раз, сульфаты - в 1,5 раза.

В 2012 году десятки тольяттинцев подписались под обращением к президенту Дмитрию Медведу и премьер-министру Владимиру Путину, называя экологическую обстановку в городе «критической». По словам горожан, в Тольятти был зафиксирован рост хронических заболеваний дыхательных людей, онкологии, а также различных отклонений у новорожденных. При этом, как писали тольяттинцы, «химические олигархи» демонстрируют полное безразличие к проблемам города, порожденным их бесконтрольной алчностью.

В том же 2012 году тревогу били экологи. В феврале экологическую экспедицию в Самарскую области по решению Общественного совета при Росприроднадзоре провела организация «Зеленый патруль», по итогам которой Тольятти был объявлен «зоной экологического бедствия». Экологи обнаружили, что в пределах городского округа Тольятти, в 800 м к северу от главной проходной ОАО «Тольяттиазот», на землях гослесфонда, где велись лесовосстановительные работы, предположительно работниками предприятия велось несанкционированное складирование загрязненного тяжелыми металлами и нефтепродуктами снега с дорог в больших масштабах (более 1000 куб. м). По мнению экологов, после таяния этот снег мог вызвать вторичное загрязнение почв и грунтовых вод нефтепродуктами, тяжелыми металлами, хлоридами, сульфатами, нитратами и другими ядовитыми веществами. Кроме того, в ходе экспедиции зафиксирован вывоз на эту несанкционированную свалку около 10 т льда насыщенно оранжевого цвета, химический анализ которого показал превышения предельно допустимой концентрации по фенолам – в 3 раза, по меди – 9, по азоту нитритному – 1,5, по азоту аммонийному – 109. В обращении экологов также говорилось, что в карьере около северо-восточного периметра ОАО «Тольяттиазот» осуществляется несанкционированное совместное складирование различных типов отходов, загрязняющих грунтовые и талые воды, которые впоследствии попадают в источники питьевого водоснабжения.

В августе 2012 года Росприроднадзор провел очередную проверку на ОАО «Тольяттиазот» и обнаружило, что завод стравливает токсичные вещества в атмосферу без специального разрешения. Более того, не установлены даже нормативы этих выбросов: предприятие отправляло в воздух столько яда, сколько вздумается.

Проводившие проверку сотрудники обнаружили также свалку отработанных ртутных ламп. Отходы 1-го – высшего – класса опасности были попросту свалены в кучу на территории завода. За все эти преступные нарушения, грозящие горожанам как минимум потерей здоровья, максимум, что могло грозить руководству завода – штраф в несколько сотен тысяч рублей. Для предприятия с миллиардами официальной прибыли это сущие копейки, не способные заставить руководство изменить свою наплевательскую экологическую политику.

Дошло до того, что ТоАЗ перестал быть экологической бедой только одной Самарской области и вышел, скажем так, на федеральный уровень. 21 июня 2015 года на участке аммиакопровода «Тольятти – Одесса», принадлежащего ТоАЗу, возле села Липяги Воронежской области произошел прорыв трубы. Тонны смертельного яда вырвались из аммиакопровода, и лишь благодаря оперативным действиям местных властей и спасателей, эвакуировавшим 800 местных жителей, никто не погиб – один человек получил ингаляционное отравление. Тем не менее, территория площадью в 65 га оказалась загрязнена аммиаком, а в реке Сухой Карачар погибли тысячи особей рыб. Ущерб от аварии составил не менее 855 млн руб. ОАО «Трансаммиак» компенсировало государству ущерб в… 1,2 млн руб. Виновник трагедии был найден и даже сознался в суде – им оказался 38-летний главный механик Воронежского управления «Трансаммиака» Сергей Демиденко, грубо нарушивший регламент плановых работ по замене четырехдюймовых кранов. Однако понятно, что действия Демиденко – лишь одно из проявлений более глобальной и системной экологической проблемы ТоАЗа и связанных с ним предприятий, и когда и в каком месте рванет – это лишь вопрос времени.

Но вечно так продолжаться не может. Люди устали от беспредела беглых олигархов, превращающих их среду обитания в ядовитую свалку, и губернатор Самарской области будет требовать от городской администрации и правоохранительных органов положительных результатов.

Несомненно, что 77 миллиардов рублей, которые должны вернуть «Тольяттиазоту» его владельцы Махлаи, могли бы пойти на решение всех экологических проблем, которые плодит завод и которые отравляют жизнь городу. Перед ТоАЗом давно остро стоит вопрос финансирования мероприятий по замене изношенного оборудования, прогнивших трубопроводов, установке очистных сооружений, внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, дающих положительный экологический эффект. Но руководство завода не желает замечать всех этих проблем.

В этой связи непонятно, почему государственные контролирующие органы фактически бездействуют. Все последние годы Росприроднадзор хранит молчание по поводу соблюдения ТоАЗом экологического законодательства. Люди на улицах города открыто говорят о том, что им нечем дышать, а Росприроднадзор не предпринимает никаких усилий по наведению порядка на заводе.

Химическое производство никогда не будет полностью безотходным и безопасным, однако в мире уже давно разработаны и успешно внедрены передовые технологии, позволяющие минимизировать ущерб для окружающей среды и здоровья людей, и даже пристроить к химкомбинату парк дикой природы. Нынешним хозяевам ТоАЗа, которые отсиживаются за границей, нет дела до того, чем дышат и какую воду пьют жители Самарской области.

Однако, благодаря беспрецедентным усилиям правоохранительных и следственных органов эпоха мафиозного господства беглых олигархов на некогда передовом предприятии отечественной химии, похоже, наконец-то подходит к концу, завод получит обратно похищенные у него десятки миллиардов рублей и начнет возрождаться.

По материалам информационного портала ТЛТгород.ру.