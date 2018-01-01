Тепло в семи детсадах и шести школах!

24 января 2019, 15:52

По информации из оперативного штаба, продолжается подключение к теплу домов на улицах Аминева, Бубнова, Димитрова, Губанова, Демократической, проспекте Кирова, Ново-Садовой и Ташкентской.

В 120 жилых домах в зоне коммунальной аварии дали тепло.

В 13 часов повысили давление на тепломагистрали, которая снабжает теплом около 400 зданий. В первую очередь тепло пришло в соцучреждения. Сейчас продолжается подключение жилых домов в районе аварии.

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