Такой хоккей нам не нужен?! Снят с должности главный тренер ЦСК ВВС Дмитрий Романов

16 февраля 2018, 10:23

Заявления руководства клуба о скорой выплате долгов по зарплате не убедили игроков ЦСК ВВС. 15 февраля часть игроков ЦСК ВВС отказалась выходить на лед. Но матч в Самаре против ижевской «Ижстали» все-таки состоялся. При почти пустых трибунах. Такой хоккей никому не нужен - пришло только 133 человека самых верных болельщиков. Но и эта преданность клубу не была вознаграждена.

Перед матчем стало известно, что главный тренер ЦСК ВВС Дмитрий Романов и старший тренер Андрей Козлов сняты со своих должностей. В матче с «Ижсталью» обязанности главного выполнил Юрий Мордвинцев.

На помощь самарцам пришли хоккеисты из Тольятти. Руководство «Лады» и «Ладьи» командировали в ЦСК ВВС трех игроков — нападающих Алексея Мастрюкова и Романа Поляничева, защитника Алексея Кириллова.

Именно Кириллов на 12-й минуте реализовал большинство и открыл счет. Но к 17-й минуте ижевские хоккеисты отыграли шайбу и даже вышли вперед.

Во втором период гостям удалось довести счет до 5:1. Кирилл Шмурыгин на 56-й минуте забил еще одну шайбу в ворота «Ижстали». Итог матча - 6:2 в пользу ижевских хоккеистов.

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