Материалы проверки по факту гибели судьи арбитража Александра Исаева изъял Следственный комитет. Об этом сообщает "Самарское Обозрение".

Обстоятельства его смерти и правда выглядят довольно странно. Согласно сводке ГАИ, 53-летнего судью сбили около 4:15 31 марта рядом с домом №203 на Третьей Просеке. За рулем KIA Cerato был 35-летний Антон Николаев. Спустя полтора часа после ДТП судья умер в больнице.

Исаева опознали не сразу, так как у него не было при себе ни ключей, ни документов. Кроме того, пропала крупная сумма денег. Николаев был опрошен в ходе проверки и показал, что «технической возможности избежать наезда у него не было». С его слов, это довольно темный участок дороги, водитель ехал медленно, чтобы не попасть в яму, и в какой-то момент почувствовал, что под колеса что-то попало. Тело словно «выскользнуло» из-за забора. Сам ли судья вышел на дорогу или кто-то выкинул тело — с этим разбираются следователи СК. После наезда судья был жив и в сознании, но ничего не говорил.

Версию Николаева подтверждает тот факт, что кости ног у потерпевшего не были сломаны, следовательно, наезда как такового не было. Но кто тогда причинил судье политравму, от которой он позднее умер?

По другой информации, наезду предшествовал некий конфликт в Постников овраге, и там же нашли оставленным автомобиль судьи. Каким образом Исаев переместился из Постникова оврага на Третью просеку — непонятно.