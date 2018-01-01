Самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в Шереметьево. Воздушное судно Sukhoi Superjet 100 начало выполнять рейс в 01.59, вылетев из столицы.

В аэропорт Курумоч в Самаре борт должен был прибыть в 4.30 по местному времени, однако он развернулся во Владимирской области и полетел обратно, в аэропорт Шереметьево.

Согласно онлайн-табло Курумоча, рейс был отменен. О причинах ситуации пока неизвестно.

Этот же борт должен был лететь обратно в Москву первым утренним рейсом "Аэрофлота" из Самары.

Из-за трагедии в Шереметьево на прошлой неделе было отменено множество рейсов самолетов SSJ-100.