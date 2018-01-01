Самарский областной суд сегодня признал недействующими два приказа - министерства энергетики и ЖКХ и департамента ценового и тарифного регулирования.

Эти документы устанавливали тарифы на услуги по вывозу мусора для регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс". Также суд обязал региональные власти принять взамен новые нормативно-правовые акты, заменяющие те, что признаны недействующими. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Истцами по делу выступали сразу несколько человек, среди которых депутаты Алексей Краснов и Михаил Матвеев, а также председатель Ассоциации владельцев жилья Самарской области Вера Романюк.

"Считаем, что предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами существенно завышен, принят с нарушением норм законодательства", - поясняла ранее Вера Романюк в беседе с Волга Ньюс. Также в ассоциации прежде приводили расчеты, где на примерах конкретных ТСЖ показывали, как с применением нового тарифа стоимость услуг выросла в разы.

тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО - ООО "ЭкоСтройРесурс" - были утверждены приказом областного минэнергетики и ЖКХ 18 декабря 2018 года. Этот приказ предполагал, что тариф для населения с 1 января 2019 г. будет установлен на уровне 598,16 руб. за куб. м, а с 1 июля вырастет до 619,32 руб. за 1 куб. м.

Однако в марте был опубликован новый приказ департамента ценового и тарифного регулирования, который действие предыдущего отменил. Согласно ему, предельные тарифы на услуги ООО "ЭкоСтройРесурс" по обращению с ТКО с 1 июля 2019 г. остаются на прежнем уровне - 598,16 руб. за 1 куб. м (с НДС).

Облсуд сейчас отменил оба эти приказа, оставив регионального оператора без тарифа. Решение пока не вступило в законную силу.

По мнению депутата Матвеева, высказанном им в твиттере сразу по окончании судебного заседания, правовая позиция, сформулированная сегодняшним решением суда будет иметь следующие последствия:

1) За мусор по этому тарифу можно не платить.

2) Регоператор не вправе сейчас взыскивать задолженность (мировые суды не будут выносить решения, ожидая решения по облсуду)

3) Кто платил, после вступления в силу решения сможет подать иск на возврат сумм (перерасчёт).