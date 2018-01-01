Струковский сад, известный с начала XIX века, старейший городской парк, открывается после долгой реконструкции.

Администрация города приглашает самарцев и гостей на открытие обновленных "Струкачей"!

В воскресенье 27 мая 2018 года, праздничная программа мероприятий начнется в 12:00 с открытия ежегодного XXV фестиваля журналистики «Пресса-2018».

Для гостей фестиваля будут работать 25 площадок. В мероприятии принимают участие ведущие средства массовой информации города и области — газеты, телерадиокомпании, радиостанции, интернет-порталы. По традиции в Фестивале участвуют ведомственные, студенческие и национальные издания. Впервые в этом году будет организована площадка школьных СМИ.

Одна из площадок будет посвящена Чемпионату мира по футболу, где можно сфотографироваться с Забивакой и принять участие в конкурсах на футбольную тематику.

Запланированы выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, мастер-классы, фотовыставки, розыгрыши призов, полевая кухня, благотворительные акции и многое другое.

После долгого перерыва в парке будет функционировать летняя концертная площадка. Здесь в воскресенье 27 мая запланирована насыщенная творческая программа.

В 12:00 - концерт «Джаз в Струковском саду» с участием трио «Джаз-Вояж» на обновленной летней эстраде;

В 15:00- выступление молодежных рок-групп;

В 18.00 в Струковском саду начнется насыщенная вечерняя программа, выключающая фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» с участием самарского муниципального концертного духового оркестра;

В 19:00 на летней эстраде состоится первый концерт «Песни над Волгой», где выступят оркестр Культурного центра ГУВД Самарской области, народный артист России Марк Левянт, народная артистка России Юлия Денисова, экс-солисты ВИА «Синяя птица» — Евгений Воинов и Александр Дроздов, солисты Самарского театра оперы и балета, театр народной песни «Добро».

В этот воскресный вечер Струковский сад станет большой площадкой под открытым небом, все пространство которого будет задействовано для размещения различных творческих площадок: выставка ретро-автомобилей, сеанс одновременной игры в шахматы в обновленном Шахматном клубе, литературная площадка, книжная выставка о нашем родном городе.

Для ценителей уличных театров - перфомансы и творческую программу представит театр «Пластилиновый дождь».Самарские художники в этот вечер создадут интересные портреты, шаржи и веселые карикатуры.

На обновленной сцене в Струковском саду выступят участники Самарской лиги КВН, в том числе команда «Волжане», которая с успехом представляют Самару на Первом канале и недавно вышла в полуфинал Премьер Лиги КВН.

Команда КВН «Волжане» представит самарцам новую программу, которую готовят для выступления в Москве в июне этого года.

Приглашаем всех жителей и гостей Самары принять участие в празднике в честь открытия Струковского сада!