Сегодня краевед и режиссер Олег Ракшин опубликовал на своем сайте kraevedoff.ru официальный ответ Самарского областного ФСБ на запрос про "стояние Зои".

Ответ простой: никаких документов нет. А вот что пишет Олег на сайте:

Если вы когда-нибудь общались с ветеранами госбезопасности, вероятно, обращали внимание, что товарищи по существу вопроса никогда не отвечают. Говорят много, но всё больше на темы отвлечённые. И, чтобы получить нужную информацию ветерана приходится буквально «запытывать». Вот я и «запытал». В результате, после записи очередной программы, Сергей Георгиевич довольно жестко меня отчитал. Мол, если Колмаков не хочет говорить, то исключительно из-за того, что есть темы, которых касаться не стоит. Второй нагоняй связан со знаменитым «стоянием Зои». - Олег Александрович! И вы туда же? Есть реальные и героические факты из службы куйбышевских чекистов, а журналистов интересуют исключительно байки! – злился Хумарьян. Злиться-то злился, но историю, связанную с событиями, которые, впоследствии, превратились в самую знаменитую городскую легенду, рассказал.

В 1956 году молодой сотрудник КГБ Сергей Хумарьян присутствовал на совещании, где один из коллег докладывал о событиях на улице Чкаловской. По его словам, кто-то распустил слух, что в доме № 84 стоит «окаменевшая девушка» и хозяйка дома берёт с желающих посмотреть на «чудо» деньги. Оперативник в дом проник, червонец (!) заплатил, «каменной девушки» не обнаружил.

Вся ситуация докладывалась руководству как пример мошеннических действий, которые должны заинтересовать милицию, но точно не КГБ. Разумеется, Сергей Георгиевич поведал только часть истории. В реальности события были куда «веселее» и интересней, а Зоя Карнаухова - «каменная Зоя» - в природе никогда не существовала. Её придумали. Кто и зачем – вопрос отдельный.

Я удивлялся, почему никто не удосужился сделать в Управление ФСБ по Самарской области официальный запрос по «стоянию Зои». Оказалось, запрос был. Аж из самой патриархии. Ответ получили и притихли. Поговаривают, что даже митрополита водили в архив и показывали – смотри, ничего нет и не было. Так что в РПЦ всё знают.

А верующие... На то они и верующие, чтобы верить, а не думать.

Умер Сергей Хумарьян, умер Леонид Колмаков, от миллионов героев былых времен не осталось ни имён, ни описаний подвигов. Но байка о «стоянии работницы трубного завода имени Масленникова» будет жить вечно, обрастая всё новыми и новыми подробностями. Ибо чем больше мы боремся с мифом, тем сильнее в него верят. С мифами бороться бессмысленно.