Вчера, 15:53
Мемориальный комплекс на склоне площади Славы оказался залит водой. Это произошло из-за аварии на коммуникациях, которая произошла на Молодогвардейской, рядом с офисным центром "Бэл-Плаза".
Вода устремилась к Волге и склон оказался залит. Надо отметить, что начиная с 2015 года на этот участок самарского рельефа обрушилось больше испытаний, чем за всю предыдущую историю. Сейчас тема стены и склона активно используется, как кактализатор общественной активности, и вот, новая неожиданность.
Подробный репортаж об этом происшествии разместил в Facebook Гор Мелконян.
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