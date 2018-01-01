Мемориальный комплекс на склоне площади Славы оказался залит водой. Это произошло из-за аварии на коммуникациях, которая произошла на Молодогвардейской, рядом с офисным центром "Бэл-Плаза".

Вода устремилась к Волге и склон оказался залит. Надо отметить, что начиная с 2015 года на этот участок самарского рельефа обрушилось больше испытаний, чем за всю предыдущую историю. Сейчас тема стены и склона активно используется, как кактализатор общественной активности, и вот, новая неожиданность.

Подробный репортаж об этом происшествии разместил в Facebook Гор Мелконян.