Сразу несколько пользователей соцсетей сообщают, что в районе "Металлурга" после отмены матча было неспокойно.

Был вечерком в эпицентре массы красно-белых болельщиков на 《Металле》. Очень они огорчились тому, что матч 《КС》 - 《Спартак》 отменили сегодня. Почти все преодолели от 250 до нескольких тысяч километров, Самара подготовила все, а изнеженный 《Спартак》 не согласился играть в минус 15. Много нецезурных эпитетов звучало, что аж пришлось эвакуироваться подопечным Карреры от гнева собственных фанов с черного выхода ибо автобус был блокирован.

Пишет в своем Facebook Леонид Кошман, ставший свидетелем событий.

Матч был отменен после тго, как замер температуры в чаше стадиона показал -15. Самарская команда была готова играть, готов был и стадион, однако, "Спартак" счел погодные условия неприемлемыми. Матч перенесен на апрель. В Самару на матч, по некоторым данным, прибыло до 3000 болельщиков красно-белых.