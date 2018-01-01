"Спартак" обыграл "Крылья Советов"

19 мая 2019, 01:04

В матче 29-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл «Крылья Советов» – 2:1. На 18-й минуте пенальти за снос Мельгарехо реализовал Зе Луиш. На 50-й минуте Мельгарехо неотразимо пробил головой после навеса Айртона. Единственный мяч у хозяев на 83-й минуте провел Тарас Бурлак.

«Спартак» набрал 49 очков и вернулся на четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.

«Крылья Советов» остаются в зоне стыковых матчей.

Премьер-лига

29-й тур

«Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: Зе Луиш, 18 (0:1, пен.); Мельгарехо (Айртон), 50 (0:2); Бурлак, 83 (1:2).

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