Самарский областной фонд жилья и ипотеки оставят регоператором жилищной политики.

Как сообщил в интервью «Самарскому Обозрению» министр строительства Самарской области Евгений Чудаев, несмотря на проблемы СОФЖИ, его не будут выводить из игры.

«В последнее время правительством области проведена значимая работа по его оздоровлению, она уже на 90% завершена, до конца года СОФЖИ будет очищен от прежних проблем и долгов. Речь идет об обязательствах, которые были у фонда перед кредиторами, которые возникли где-то из-за невыплат за выполненные работы, где-то из-за судебных претензий. В том числе, есть судебные решения по физлицам, связанные с качеством построенного жилья. Достаточно большой вал претензий, который был, на сегодня почти разрешен», — говорит Чудаев.

Как уточнил министр, пока стратегия СОФЖИ формируется, но его задачи будут связаны с реновацией исторического центра. «Это не значит, что фонд должен быть ключевым или единственным застройщиком на этой площадке, может быть, он вообще не будет строить. Но СОФЖИ точно должен консолидировать ресурсы под запуск механизма реновации этой территории, мы в этом уверены», — заявил министр.