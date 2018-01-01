Снова схрон

Вчера, 22:43

Сотрудники УФСБ России по Самарской области 9 июля обнаружили вблизи Старосемейкино Красноярского района схрон с оружием и боеприпасами.

По данным ФСБ, из тайника изъяли два автомата Калашникова, пистолет ТТ, пистолет ПМ, самодельный пистолет-пулемет, три револьвера системы "Наган", четыре прибора бесшумной беспламенной стрельбы, оптический прицел IRBIS 1 и более 1,4 тыс. патронов различного калибра.

"Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к незаконному обороту оружия, проводится исследование изъятых предметов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 222, ст. 223.1 УК РФ", - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСБ по Самарской области

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