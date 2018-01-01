Смог он зе Волга

Вчера, 13:12

26 июля, в главном управлении МЧС по Самарской области назвали вероятные причины смога, который появился над Волгой в районе Самары и национального парка "Самарская Лука".

Как сообщают специалисты "Приволжского УГМС", в Казахстане сейчас пыльные бури. В Самарскую область с восточным ветром, который преобладает в последние несколько дней, поступают воздушные массы, содержащие измельченные частички песка и пыли, которые образуют мглу.

Уже в это воскресенье начнется очищение воздуха из-за изменения погодных условий и поступления воздушных масс с западных, северо-западных районов Европейской территории России.

Фотография: 63.ru

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Смог он зе Волга
Причина - пыльная казахская буря.
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