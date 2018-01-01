24 сентября 2018, 15:59
Следствию опять не удалось установить, кто убил жену бенефециара «Окон СОК» Алексея Солдатова. Об этом сообщает "Самарское Обозрение".
Алексея Солдатова, которого подозревали в организации этого преступления, сегодня начинают судить, но в его обвинении — только эпизоды поджога имущества конкурентов.
Собственника холдинга «Кваттрон» и бывшего основного владельца «Окон СОК» Алексея Солдатова (на фото) арестовали в марте 2018 года по подозрению в организации убийства своей жены Натальи Солдатовой. Кроме того, Солдатову вменили в вину организацию поджогов машин и недвижимости своих оппонентов в бизнес-спорах.
40-летнюю Наталью Солдатову убили в феврале 2009 года, в собственном доме в СДТ «Клен» на 7-й Просеке. Убийцы — предположительно, их было двое — проникли внутрь коттеджа через гараж, закрыли в одной из комнат двух восьмилетних девочек-близнецов и стали истязать их мать. Причиной гибели Солдатовой стали множественные ножевые ранения груди и спины.
Летом 2014 года расследование дела о гибели жены собственника «Кваттрона» возобновили. Активность силовиков совпала с острой стадией корпоративного конфликта в холдинге Солдатова. Появилась явка с повинной одного из предполагаемых киллеров — заключенного ИК-13 в Спиридоновке Киселева, который назвал Солдатова заказчиком преступления. При выезде на место убийства Киселев запутался и не смог ничего внятно пояснить и показать. О гибели Солдатовой снова благополучно забыли на 3 с лишним года.
Весной 2018 года следственные действия по делу опять возобновились, а Солдатова взяли под стражу. Но доказать его причастность к убийству жены опять не удалось. Поэтому бизнесмена и его подельника — Владимира Билеко, известного в определенных кругах как Бим, будут судить лишь за умышленную порчу имущества. Как пояснила защита обоих фигурантов, дело будет рассматриваться особым порядком, приговор по нему огласят очень скоро.
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