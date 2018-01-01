Скульптор Карэн Саркисов показал памятник Алабину, который в мае установят в Самаре

Сегодня, 12:02

В своем Instagram Карэн Саркисов опубликовал две фотографии памятника и сопроводил фото текстом:

Памятник П.В.Алабину для г.Самары готов.Сейчас скульптура уже в бронзе и ждет установки.П.В.Алабин известная личность не только для Самары,но в этом городе он провел достаточно много времени и сделал много для истории этого края.В Самаре есть одноименный музей П.В.Алабина,где собрано много интересного о нем и о его деяниях во благо родины!Хотел бы поблагодарить мецената В.П.Кузьмина за финансирование данного произведения.Без его материальной поддержки создание памятника было бы невозможно!Надеюсь памятник П.В.Алабину станет достойным знаком памяти нашего поколения о великих предках прошлых столетий.

Памятник будет установлен на Красноармейском спуске в мае. Сейчас сотрудники городской администрации ведут подготовительные работы на площадке.

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Скульптор Карэн Саркисов показал памятник Алабину, который в мае установят в Самаре
Скульптор опубликовал фотографии в социальных сетях.
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