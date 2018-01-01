Специалисты констатируют: в этом году в Самаре стали очень часто воровать дождеприемные решетки и крышки люков. Об этом сообщает "Самарская газета".

Руководитель МП "Инженерные системы" Сергей Арзамаскин:

"В июне было похищено 23 решетки, в августе — 73, а в ноябре уже почти 200".

Например, 8 ноября преступники установили новый антирекорд. На магистральных дорогах в разных районах города за один день с дождеприемников были сняты 42 решетки. К настоящему времени жулики похитили у «Инженерных систем» 420 металлических элементов ливневой канализации. Злоумышленники побывали на улицах Мориса Тореза, Товарной, Воеводина, Солнечной и Береговой. По всем фактам хищения представители муниципального предприятия направили заявления в полицию. О каждом подобном случае они обязательно сообщают в правоохранительные структуры.

Руководитель МП "Инженерные системы" Сергей Арзамаскин:

"Органы МВД проводят необходимую работу, и по результатам расследования виновные привлекаются к уголовной ответственности по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса. В дальнейшем с осужденного взыскивается полная стоимость нанесенного ущерба".

Например, в 2017 году гражданин Ермолов похитил 17 дождеприемных решеток и сдал их в пункт приема металлолома по 500 рублей за штуку. Суммарно охотник за решетками выручил 8,5 тысячи рублей. Но в итоге он заплатил гораздо больше. По приговору суда мужчину осудили на один год лишения свободы условно и взыскали с него 128 541 рубль.

Руководитель МП "Инженерные системы" Сергей Арзамаскин:

"Часто подобные кражи становятся причиной травм горожан. Поэтому мы просим жителей, если они застали злоумышленников на месте, фотографировать их действия и сразу же звонить в полицию".

По его словам, специалисты муниципального предприятия «Инженерные системы» принимают все меры для того, чтобы предотвратить хищение своего имущества. Каждый день проводят осмотр сетей дождевой канализации.

Сейчас в составе системы дождевой канализации Самары — сети протяженностью 375 километров, 9247 смотровых и 5545 дождеприемных колодцев, а также две насосные станции.