Продолжается странная деловая активность вокруг одного из крупнейших промышленных активов региона. О новом и очень странном кредите «Тольяттиазот» пишет издание "ВЕК":

ПАО «Тольяттиазот», крупнейший производитель аммиака в России, сообщил о подписании кредитного соглашения с синдикатом банков Commerzbank AG (Цюрих, Швейцария) и Landesbank Baden-Wuerttemberg (Штутгарт, Германия) на сумму 200 миллионов евро сроком на 9 лет.

По условиям кредитного соглашения проценты оплачиваются после двухлетнего льготного периода по ставке около 2% годовых. Гарантом выступит швейцарское экспортное кредитное агентство (SERV).

Как утверждают представители ТОАЗа, средства должны пойти на строительство третьего агрегата по производству карбамида. Вроде бы, новости хорошие: расширение производства, да и получить большой кредит под невысокий процент сегодня может далеко не каждое российское предприятие.

Но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что не все так просто и безоблачно. Во-первых, зачем ТОАЗу новый агрегат по производству карбамида, когда уже два существующих подобных агрегата находятся не в лучшем состоянии и требуют ремонта. На сегодняшний день тольяттинский химкомбинат является самым отсталым в отечественной отрасли, а его оборудование не проходило капремонт с момента запуска в конце 70-х годов.

Но и это еще не все. В очередной раз нигде не размещено решение совета директоров завода об одобрении сделки, которая является крупной, ведь 200 млн. евро – это по нынешним ценам стоимость всего завода. Похоже, что совет директоров эту сделку не одобрял и даже не рассматривал. Из документов можно понять, что финансирование предоставляется под залог продукции предприятия, то есть в ближайшие 9 лет ТОАЗ будет работать на выплату по кредиту.

А вот куда в действительности пойдут заемные деньги – большой вопрос. Вполне возможно, что никакого третьего агрегата по производству карбамида так и не будет построено, а средства будут просто присвоены офшорами, через которые мажоритарные акционеры контролируют ТОАЗ.

Почему привлечение этого кредита выглядит особенно подозрительно именно сейчас? Дело в том, что в конце 2012 года российские правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами – семейством Махлаев. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров – Андреаса Циви и Беата Рупрехта.

Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 миллиардов рублей.

Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе.

Суммарный ущерб от незаконных действий руководства «Тольяттиазота» оценивается следствием в 85 млрд. рублей. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и оно передано в суд. Обвинение предъявлено находящимся за границей и заочно арестованным в России Владимиру и Сергею Махлаям, экс-гендиректору ТОАЗа Королеву, а также Циви и Рупрехту.

Когда канал вывода прибыли через Nitrochem Distribution был прикрыт, а ТОАЗу пришлось доплачивать 1,5 млрд. рублей налогов, перед Махлаями и швейцарцами остро встал вопрос: что делать дальше? В условиях ареста, наложенного судом на акции и имущественный комплекс завода, выбор невелик. Тогда, по-видимому, и родилась новая оригинальная схема вывода средств под прикрытием швейцарского кредита в швейцарские же офшоры.

Если не будут приняты меры, то весьма вероятно, что к моменту окончания суда за вывеской ПАО «Тольяттиазот» не останется ничего, кроме нескольких старых, находящихся в аварийном состоянии агрегатов и многомиллионных долгов перед швейцарскими финансовыми учреждениями.