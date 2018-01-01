Школы области закрыты на карантин до 12 февраля

Сегодня, 20:38

Министр образования Виктор Акопьян:

"Решение о закрытии школ на карантин в Самаре, Тольятти и Кинеле мы приняли исходя из эпидемиологической ситуации, по рекомендации медиков. На сегодня только в Самаре закрыто 77 классов в 24 образовательных учреждениях из 172".

Каникулы в школах начнутся в соответствии с учебными планами образовательных учреждений. Администрациям школ поручено скорректировать учебные планы с учетом карантина. Родителям рекомендовано ограничить посещение детьми массовых мероприятий.

Директорам детских садов поручено организовать "утренний контроль" воспитанников с целью исключения посещения учреждений детьми с признаками ОРВИ и гриппа. При появлении таких признаков в течение дня педагогический персонал должен принять все меры для изоляции ребенка от коллектива, оказания медицинской помощи и извещения родителей.

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