Министр образования Виктор Акопьян:

"Решение о закрытии школ на карантин в Самаре, Тольятти и Кинеле мы приняли исходя из эпидемиологической ситуации, по рекомендации медиков. На сегодня только в Самаре закрыто 77 классов в 24 образовательных учреждениях из 172".

Каникулы в школах начнутся в соответствии с учебными планами образовательных учреждений. Администрациям школ поручено скорректировать учебные планы с учетом карантина. Родителям рекомендовано ограничить посещение детьми массовых мероприятий.

Директорам детских садов поручено организовать "утренний контроль" воспитанников с целью исключения посещения учреждений детьми с признаками ОРВИ и гриппа. При появлении таких признаков в течение дня педагогический персонал должен принять все меры для изоляции ребенка от коллектива, оказания медицинской помощи и извещения родителей.