Шатило начали судить за сбыт незарегистрированных медизделий

29 сентября 2018, 15:26

28 сентября состоялось первое заседание по делу о сбыте незарегистрированных медицинских изделий. На скамье подсудимых - директор ООО "Современные медицинские технологии" Сергей Шатило.

Согласно версии гособвинения, он осознанно выигрывал аукционы и поставлял в медучреждения Самарской области оборудование, которое не соответствовало требованиям контракта в части комплектации, а также не было зарегистрировано на территории РФ в установленном порядке.

Речь идет о поставках 2015 и 2016 года, медоборудование заказывали в больницу имени Пирогова и перинатальный центр, общая сумма контрактов составила 150 миллионов рублей, однако часть из них (38,4 миллиона ) заплачены не были.

По словам гособвинителя, помощника прокурора Октябрьского района Самары Алины Ахмеровой, злой умысел Шатило подтверждается тем, что он обратился в суды, чтобы заставить медучреждения заплатить ему деньги, плюс связался с изготовителем оборудования в Китае с просьбой устранить недостатки.

Адвокат Денис Анисимов в суде заявил, что, наоборот, никакого умысла у Сергея Шатило не было: по сути, ООО "СМТ" - посредник, который проверил, что у оборудования есть необходимая регистрация, а уже после заключения договора и поставки выяснилось, что у Росздравнадзора есть претензии к изготовителю, и в итоге компания оказалась в заложниках ситуации. Мол, они и рады бы забрать оборудование, но не смогут вернуть его изготовителю, потому что тот настаивает на том, что все в порядке. Сейчас в ситуации пытаются разобраться арбитражные суды, в рамках рассмотрения дел там уже проведено несколько экспертиз, но кто прав, так и не удалось решить.

Позицию потерпевших (больницы Пирогова и больницы Середавина) по этому вопросу выслушать сегодня не удалось. Следующее заседание назначено на октябрь, и именно тогда юристы обоих медучреждений будут объяснять, что именно не так было с поставками.

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