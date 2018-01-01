Шахматов уходит, на пост ректора Университета претендуют три человека

23 ноября 2018, 21:36

На заседании ученого совета Самарского университета рассмотрены три кандидатуры на пост ректора вуза. Об этом в пятницу сообщает Volga News, ссылаясь на пресс-службу учебного заведения.

На пост ректора претендуют три человека: проректор вуза по образовательной и международной деятельности Владимир Богатырев, проректор по общим вопросам Михаил Ковалев и первый проректор — проректор по науке и инновациям Андрей Прокофьев.

Ректором Самарского университета с 2010 года является член-корреспондент РАН Евгений Шахматов. В январе 2019 года он достигнет предельного возраста для вузовского руководителя — 65 лет. Ранее господин Шахматов заявил коллективу вуза, что после завершения срока действия полномочий в январе 2019 года готов продолжить работу в качестве научного руководителя учебного заведения.

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