23 ноября 2018, 21:36
На заседании ученого совета Самарского университета рассмотрены три кандидатуры на пост ректора вуза. Об этом в пятницу сообщает Volga News, ссылаясь на пресс-службу учебного заведения.
На пост ректора претендуют три человека: проректор вуза по образовательной и международной деятельности Владимир Богатырев, проректор по общим вопросам Михаил Ковалев и первый проректор — проректор по науке и инновациям Андрей Прокофьев.
Ректором Самарского университета с 2010 года является член-корреспондент РАН Евгений Шахматов. В январе 2019 года он достигнет предельного возраста для вузовского руководителя — 65 лет. Ранее господин Шахматов заявил коллективу вуза, что после завершения срока действия полномочий в январе 2019 года готов продолжить работу в качестве научного руководителя учебного заведения.
Александр Нефёдов может уйти из правительства области
В двух районах Самары - Красноглинском и Октябрьском выбрали новых глав
Глава департамента охоты и рыболовства покинул свой пост
Дмитрий Холин уходит из администрации губернатора и будет бороться за Жигулевск