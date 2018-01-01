Следственный Комитет закончил расследование дела Сергея Рубакова - в недавнем прошлом всесильного заместителя главы города и руководителя департамента строительства Самары.

Рубакова обвиняют в "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере". Эта статья предусматривает до 10 лет тюремного заключения. Вот что сообщает СУ СК по Самарской области на своем сайте:

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя департамента градостроительства города Самары Сергея Рубакова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, весной 2017 года Рубаков узнал от ранее ему знакомого бывшего сотрудника УФСБ России по Самарской области – Максима Докучаева, об осуществлении противоправной деятельности руководством государственного унитарного предприятия Самарской области «Стройконтроль», в том числе директором - Реналем Мязитовым, связанной с незаконным получением субсидий, выделяемых в рамках компенсации затрат на мероприятия по осуществлению строительного контроля на объектах строительства областной собственности.

Впоследствии Рубакову от Докучаева стало известно, что в мае 2017 года следователем ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которому устанавливалась причастность Мязитова к совершению указанного преступления.

После этого, 2 июня 2017 года Рубаков, находясь в одном из ресторанов города Самары, в ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Самарской области оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», получил от Мязитова незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 2 миллиона 500 тысяч рублей, из них: денежные средства в размере 1 миллион 100 тысяч рублей и муляж денежных средств, общим номиналом 1 миллион 400 тысяч рублей, для передачи их в качестве взятки Докучаеву за способствование Мязитову избежать привлечения к уголовной ответственности. После совершения преступления Рубаков был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области на месте происшествия.

Кроме того, 30 мая 2017 года Рубаков, находясь в своем служебном кабинете, введя в заблуждение директора одного из обществ с ограниченной ответственностью относительно своих истинных намерений и полномочий, под предлогом способствования изменения технических условий подключения к ливневой канализации проектируемого указанным ООО жилого комплекса по улице Водникова города Самары, не имея при этом намерений, а также реальной возможности выполнить данное им обязательство, незаконно завладел денежными средствами директора ООО в сумме 5 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения УФСБ России по Самарской области.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.

Ранее, приговором суда Максим Докучаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и ему назначено наказание в виде 2, 5 лет лишения свободы.