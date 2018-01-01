СУ СК России по Кировской области сообщил, что Сергей Солодовников - экс-начальник ГУ МВД России по Самарской области (с 2015 по 2017 гг.), до того, занимавший аналогичную должность в Кирове, был допрошен в качестве свидетеля по делу, связанному с махинациями при продаже грузовиков КамАЗ.

Дело "КамАЗов"

В 2013 году директор "ТД "Авто", основным видом деятельности которого является оптовая торговля автомобилями, создал преступное сообщество (преступную организацию), в состав которой вошли директор, коммерческий директор ООО "Ренбизнесавто", а также лица из числа сотрудников УГИБДД УМВД России по Кировской области.

С 1 января 2014 г. по 2 октября 2017 г. эти люди в составе преступного сообщества приобрели 279 сборочных комплектов деталей транспортных средств на базе шасси КамАЗ, соответствующих второму экологическому классу, (реализация с целью эксплуатации на внутреннем рынке РФ запрещена).

После этого они сфальсифицировали паспорта транспортных средств, внеся в них недостоверные сведения об их соответствии четвертому экологическому классу и, не уплатив утилизационный сбор, незаконно обеспечили их государственную регистрацию в МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области. Затем эти автомобили были незаконно проданы, ущерб от чего оценен в 837 млн рублей.

24 января под стражу по этому делу был заключен начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области Александр Плотников. Ранее по ходатайству следователя суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу генеральному и коммерческому директору ООО "Ренбизнесавто". 7 января 2018 г. был задержан директор ООО "ТД "Авто", который ранее находился в федеральном розыске.

СУ СК по Кировской области:

Солодовников был допрошен в качестве свидетеля, "после чего между подозреваемым Александром Плотниковым и указанным свидетелем проведена очная ставка. Содержание допроса и очной ставки не может быть разглашено в интересах следствия. Других следственных действий с указанным свидетелем не проводилось".

Сергей Солодовников статуса подозреваемого не имеет, отдельных уголовных дел в отношении него сотрудники ведомства не возбуждали, соответственно, никаких мер пресечения не избирали.