Сергей Шатило получил 3,5 года колонии общего режима

Вчера, 21:43

Собственник «Современных медицинских технологий» Сергей Шатило получил 3,5 года колонии общего режима, сообщает "Самарское Обозрение".

Приговор Сергею Шатило и его подельникам огласил Самарский районный суд.

«Картельное» дело появилось в 2016 году, в нем шла речь о коммерческом подкупе конкурента и монополизации рынка поставок высокотехнологичного медоборудования, на котором фирма Сергея Шатило «Современные медицинские технологии» («СМТ») последние годы занимала лидирующее положение. Согласно фабуле, Сергей Шатило и его заместитель Алексей Санкеев вместе с замминистра здравоохранения Альбертом Навасардяном уговаривали директора ООО «ЦЭХ-Здоровье» Алексея Рогачева отказаться от участия в конкурсе на техобслуживание и ремонт медицинского оборудования в 23 больницах региона в пользу ООО «СМТ». Взамен фирма Рогачева должна была получить субподряд на 180 млн рублей. В круг переговорщиков также попали подчиненный Навасардяна Максим Колобов, менеджеры компании «ДжиИ Хэлскеа» Наталья Середавина и Елена Львова, а также старший инженер сервисного отдела ООО «СМТ» Алексей Бондаренок.

«Картельное» дело слушалось Самарским районным судом больше года, и недавно прошло этап судебных прений. Прокуратура запросила реальные сроки в колонии для пяти фигурантов из семи: 4 года колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. для Сергея Шатило, 3 с половиной года колонии для Алексея Санкеева, 2 с половиной года для Максима Колобова, 3 года для Натальи Середавиной. Альберт Навасардян, в версии гособвинения, должен был сесть на 4 года и еще на 2 года лишиться права занимать руководящие должности. На условные сроки, в версии прокурора, могли рассчитывать лишь Алексей Бондаренок и Елена Львова.

Сегодня, 31 июля, судья Елена Грибова вышла из совещательной комнаты и огласила приговор фигурантам дела. Из приговора пропала статья о коммерческом подкупе, как посчитала судья, данный состав преступления полностью охватывается статьей 178 УК РФ о картельном сговоре и является излишне вмененным.

Несмотря на это, приговор основным фигурантам все равно оказался жестким. Гендиректор и собственник «СМТ» Сергей Шатило получил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Бывший замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян, который кроме участия в картельном сговоре, обвинялся в превышении должностных полномочий, получил 3 года колонии общего режима с запретом на профессиональную деятельность сроком на 2 года. Шатило и Навасардян взяты под стражу в зале суда. Остальные фигуранты получили условные сроки.

Фотография: "КУоммерсант"

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