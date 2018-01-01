9 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами кабмина, главами муниципальных образований и ведомств, на котором был поднят ряд вопросов сферы ЖКХ, сельского хозяйства и здравоохранения.

Перед тем, как приступить к рассмотрению вопросов повестки, Глава региона объявил о кадровых изменениях в областном Правительстве: врио министра культуры Сергей Филиппов переходит на должность директора Самарского академического театра оперы и балета.

«Сергей Васильевич в непростой период для Самарского областного театра оперы и балета берет его под личное руководство. Последние годы мы наблюдаем за возрождением нашего театра оперы и балета: после долгих лет реконструкции здания театра труппа была на грани развала, но в последнее время мы видим значительный прогресс. На сегодня это крупнейший творческий коллектив Самарской области. Но целый ряд изменений, которые произошли в коллективе, к сожалению, сегодня создают негативные предпосылки для того, чтобы театр остановились в развитии. Уверен, что опыт Сергея Васильевича в этот непростой для театра период будет крайне полезен для развития творческой составляющей и административно-хозяйственной, что также требует постоянного внимания».

Азаров также отметил, что Сергей Филиппов продолжит работать в структуре Правительства: он станет советником Губернатора по культуре на общественных началах.