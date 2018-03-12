Сергей Бурцев назначен врио руководителя департамента по делам молодежи

Вчера, 12:38

О назначении Сергея Бурцева сообщает областное правительство.

Постановлением Губернатора Самарской области от 12.03.2018 №31 на должность временно исполняющего обязанности руководителя департамента по делам молодёжи Самарской области» назначен Сергей Бурцев, ранее занимавший должность директора «Самарского Дома молодежи».

Напомним, Сергей Бурцев оказался в числе финалистов конкурса «Лидеры России», проводимого Администрацией Президента РФ. Ровно месяц назад, 12 февраля 2018 года, Президент РФ Владимир Путин встретился с победителями конкурса «Лидеры России». В ходе встречи глава государства, в частности, сказал: «В отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег». Всего 45 человек из числа участников конкурса получили различные должности. Закрыты две вакансии в Администрации Президента РФ, в том числе директор департамента, назначены три заместителя федеральных министров, три региональных министра.

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До этого он занимал пост директора Самарского дома молодежи.
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